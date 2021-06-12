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أحدهما أخفى مبالغ مالية في سلة المهملات...توقيف عميدين في العراق بتهمة الرشوة

Lebanon 24
12-06-2021 | 09:00
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ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، ضابطين جمركيين بتهمة الرشوة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن دائرة التحقيقات في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط مدير منفذ أم قصر الشمالي الذي يحمل رتبة عميد بتهمة تلقّي رشوة.

وأضافت: "ضُبط مدير المنفذ بتهمة تسلم مبالغ مالية مقابل تسهيل مرور شاحنات عبر المنفذ بصورة مخالفة للضوابط، إذ قادت عملية البحث والتفتيش إلى ضبط مبلغ الرشوة داخل غرفة مكتبه، إضافة إلى مبالغ أخرى لم يتم تحديد مصدرها". 

كما تمكنت الدائرة من ضبط رئيس لجنة المطابقة لتدقيق المعاملات الجمركية والإعفاء بين المنافذ الحدودية والجمرك، والذي يحمل رتبة عميد أيضا، إذ قادت عملية تتبع المتهم إلى ضبط مبالغ مالية في غرفة مكتبه مخبأة في سلة المهملات، وعند سؤاله عن مصدر تلك الأموال أنكر معرفته بمصدرها، بحسب البيان. 

وأوضحت الهيئة أن "عملية ضبط المتهمين (مدير المنفذ ورئيس اللجنة) كانت بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين"، مشيرة إلى عرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".
المصدر: الحرة
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