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سبعة قتلى في تفجيرين استهدفا حافلتين غربي كابول

Lebanon 24
12-06-2021 | 17:30
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قتل سبعة أشخاص وجرح ستة آخرون في تفجيرين استهدفا، بعد ظهر السبت، حافلتي ركاب صغيرتين في غرب كابول، حسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان "نحو الساعة 14,50، استُهدفت حافلتان صغيرتان في تفجيرين" وقعا في حيّين تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية.

وأضاف أن "ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجرح أربعة آخرون في التفجير الثاني".

ولم تتبنَ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالي عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصاً أفراد أقلية الهزارة.

في وقت تسرّع القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان، تراجعت وتيرة الهجمات ضد مدنيين بشكل ملحوظ في كابول، باستثناء هذه الهجمات التي تتكرر في الأحياء الغربية من العاصمة.

وفي الثامن من أيار، قُتل أكثر من خمسين شخصاً وجُرح حوالي مئة آخرين في هجوم ثلاثي أمام مدرسة للبنات في حيّ للهزارة. وكان الهجوم الأكثر دموية منذ عام. ولم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم.

واتّهمت السلطات حركة طالبان بالوقوف خلفه إلا أن المتمردون نفوا أن يكونوا منفذيه.
المصدر: فرانس برس
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