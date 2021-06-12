عربي-دولي

بعد اللقاء مع بوتين.. بايدن سيعقد مؤتمراً صحفياً "منفرداً"

Lebanon 24
12-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-832512-637591167583640602.jpg
Doc-P-832512-637591167583640602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحفيا بمفرده عقب اجتماعه، الأربعاء، في جنيف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن البيت الأبيض السبت.

وأوضح مسؤول حكومي أميركي "نأمل أن يتيح هذا الاجتماع الفرصة لمناقشات صريحة ومباشرة".

ويرى البيت الأبيض أن المؤتمر الصحفي "المنفرد" هو "الشكل المناسب" للتحدث عن الموضوعات التي تم التطرق إليها بوضوح، وذلك حول التقارب المحتمل أو حول المسائل التي تشكل "مخاوف حقيقية" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاجتماع سيتضمن جلسة عمل وجلسة مصغرة، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين صعبة حول أوكرانيا وبيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية. ويؤكد البيت الأبيض منذ أسابيع أنه يسعى إلى جعل العلاقات بين البلدين أكثر "استقرارا ويمكن التنبؤ" بتطوراتها.

ولا يزال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اجتماع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين في هلسنكي في تموز 2018 ماثلا في أذهان الجميع في واشنطن.

وعمد ترامب وقتها إلى الوقوف في صف رجل المخابرات السوفياتي السابق، في تصرف غريب أثار ضجة حتى داخل حزبه، حول اكتشاف أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-06-12
14:00 | 2021-06-12
13:30 | 2021-06-12
13:00 | 2021-06-12
12:30 | 2021-06-12
12:00 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website