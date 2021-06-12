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بعد منعه من خوض الانتخابات الرئاسية.. لاريجاني يسأل عن سبب استبعاده

Lebanon 24
12-06-2021 | 12:30
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طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة.

وكان المجلس قد وافق الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات واستبعد عددا من المرشحين البارزين ومنهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر، على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي".

ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ومن بين المرشحين الذين جرى قبول ترشحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبد الناصر همتي، وهو من المعتدلين.
 
 
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