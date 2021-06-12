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عربي-دولي
فرنسا تطالب بريطانيا بـ"الالتزام بوعدها" بشأن بريكست
Lebanon 24
12-06-2021
|
19:30
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام "الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكست، حسبما أعلن الأليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.
وقال الرئيس الفرنسي إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية لكنه "شدد على أن إعادة الإطلاق هذه تفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست" حسبما أعلن الأليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموع الدول السبع.
ومع بقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة فإن تلك القواعد تعد مصدر توتر في الإقليم البريطاني، وتسببت حتى بمواجهات عنيفة مطلع نيسان.
وعُقدت محادثات في لندن الأربعاء، من دون إحراز تقدم، وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية في حال رفضت لندن تطبيق قواعد البروتوكول.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع على مناقشات مجموعة السبع يوم أمس الجمعة إن قادة مجموعة الدول الغنية توافقوا إلى حد كبير بشأن الحاجة إلى مواصلة دعم اقتصاداتهم من خلال التحفيز المالي.
وقال المصدر إن القادة يرون أنه يجب أن تكون هناك سياسات طويلة الأجل لضمان متانة المالية العامة في المستقبل، فيما كان الرأي حيال التضخم هو أن الارتفاع الأخير بعد الخروج من إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان سيكون مؤقتا.
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