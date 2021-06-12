عربي-دولي

مصر تؤيد قرار السعودية بخصوص الحج

Lebanon 24
12-06-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-832522-637591177199126917.jpg
Doc-P-832522-637591177199126917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة المصرية، السبت، تأييدها قرار السعودية باقتصار الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، في تغريدة على "تويتر": "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق السبت، أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفاً من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا،

وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاماَ، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:16 | 2021-06-13
04:00 | 2021-06-13
03:30 | 2021-06-13
03:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website