مصر تؤيد قرار السعودية بخصوص الحج

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، تأييدها قرار السعودية باقتصار الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين، على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وقال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، في تغريدة على "تويتر": "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق السبت، أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفاً من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا،

وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاماَ، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.