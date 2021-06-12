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"طالبان" تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان

Lebanon 24
12-06-2021 | 18:02
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سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقتين أخريين في أفغانستان، طبقاً لما أكده مسؤولون اليوم السبت.
وفي إقليم جور، غرب البلاد، سيطر المسلحون على منطقة "تولاك" بعد اشتباكات مع قوات حكومية، طبقاً لما أكده ثلاثة مشرعين، يمثلون الإقليم في البرلمان.
وقال النائب، كرم الدين رضا زاده، إن أكثر من 12 عضواً من القوات الموالية للحكومة، قتلوا، بينما أصيب آخرون في اشتباكات وقعت الليلة الماضية.
واستسلم حاكم المنطقة، مع طاقم العاملين لديه، للمسلحين، صباح اليوم السبت، طبقاً لما قاله رضا زاده.
ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين المحليين بالإقليم، حيث انقطعت الاتصالات بسبب تهديدات المسلحين.
وفي إقليم بلخ، شمال البلاد، سيطر مقاتلو طالبان على منطقة "زارا" بعد إجبار أفراد من القوات الحكومية على إخلاء مركز المنطقة، طبقاً لما ذكره مسؤولان محليان.
وشهد المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد مؤخراً. ومنذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) في أفغانستان في الأول من أيار الماضي، سقطت 17 منطقة على الأقل في أيدي حركة طالبان.
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