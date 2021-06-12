عربي-دولي

ماكرون: أميركا مع بايدن عادت زعيمة متعاونة للعالم الحر

Lebanon 24
12-06-2021 | 14:00
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة عادت زعيمة متعاونة للعالم الحر.

وعندما سئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة عادت، التفت بايدن إلى ماكرون قائلاً إن هذا السؤال ينبغي أن يوجه للرئيس الفرنسي.

وعندها رد ماكرون قائلاً: "نعم.. بكل تأكيد".

وتابع ماكرون: "عظيم جداً أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءاً من هذا التجمع ولديه رغبة تامة في التعاون... ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة".
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