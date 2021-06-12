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الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينية "كانت تحمل سكيناً"

Lebanon 24
12-06-2021 | 15:30
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أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن حارس أمن أطلق النار وقتل فلسطينية عند نقطة تفتيش بالقرب من القدس، السبت، بزعم تخطيطها لتنفيذ هجوم طعن.

وقالت الشرطة في بيانها إن حارسا في حاجز قلنديا شمال القدس رأى المرأة تحمل سكينا فأطلق عليها الرصاص.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة التقطها فلسطينيون عند المعبر المرأة ملقاة على الأرض عند الجانب الإسرائيلي من المعبر. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها فلسطينية تبلغ من العمر 28 عاما.

وقلنديا هي نقطة عبور رئيسية لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، وخاصة المتجهين إلى القدس. وتدير الحاجز شركات أمن خاصة، لكن الشرطة الإسرائيلية تنتشر هناك بعد حوادث العنف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، أن القوات الإسرائيلية أغلقت المعبر من الجانبين.

وتراجعت وتيرة هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين طعنا ودهسا في الضفة الغربية والقدس الشرقية في السنوات الأخيرة.

ويطالب الفلسطينيون بالضفة الغربية، حيث تقود السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، كجزء من دولتهم المستقبلية إلى جانب غزة والقدس الشرقية، لكن إسرائيل تقول إن القدس غير قابلة للتجزئة.
 
وتوقفت مفاوضات السلام منذ سنوات.
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