عربي-دولي

14 جريحا في إطلاق نار في شارع مزدحم في تكساس

Lebanon 24
13-06-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-832614-637591623634141941.jpg
Doc-P-832614-637591623634141941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 14 شخصا، من بينهم اثنان في حالة خطرة، بإطلاق للنار ليلة السبت، في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي تواصل البحث عن الجناة.

وتحدثت وكالة فرانس برس عن طلقات عدة قرابة الساعة الأولى والنصف فجرا في شارع مزدحم في وسط المدينة، وفق قائد الشرطة جوزيف تشاكون، الذي قال إن الشارع كان يضم حشودا تذكر "بفترة ما قبل كوفيد".

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحافي: "لا نعرف حتى الآن الجاني أو سبب ما حدث"، داعيا أي شخص لديه معلومات أو فيديو على هاتفه المحمول إلى الاتصال بالسلطات.

وقالت الشرطة في بيان إن "المشتبه به لا يزال طليقا. لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر"، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود.

وأضافت أن إطلاق النار يبدو "حدثا معزولا"، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وذكر وكالة رويترز أن رجلين تبادلا إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة في وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، وأضافت أن المشتبه بهما ما زالا طليقين.

وكان معظم الجرحى من المارة. ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة أما بقية الجرحى فحالتهم مستقرة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-06-13
04:30 | 2021-06-13
04:16 | 2021-06-13
04:00 | 2021-06-13
03:30 | 2021-06-13
03:00 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website