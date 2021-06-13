الغارات الاخيرة على سوريا "غير مسبوقة"

اكد مرجع مطلع ان "الغارات الاسرائيلية التي استهدفت سوريا قبل يومين هي الاعنف منذ مدة طويلة جدا وانها استهدفت مناطق واسعة في محافظتي دمشق وحمص".واشار الى ان "الغارات استهدفت بشكل مركز مخازن اسلحة في ارياف حمص، كما استهدفت قوات عسكرية سورية تعمل وتنسق بشكل كامل مع الحرس الثوري الايراني، علما ان الفترة التي لم تحصل فيها غارات على سوريا كانت الاطول منذ بدء اسرائيل عملياتها في الداخل السوري".