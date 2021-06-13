عربي-دولي

الغارات الاخيرة على سوريا "غير مسبوقة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-06-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-832648-637591685483266444.jpg
Doc-P-832648-637591685483266444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد مرجع مطلع ان "الغارات الاسرائيلية التي استهدفت سوريا قبل يومين هي الاعنف منذ مدة طويلة جدا وانها استهدفت مناطق واسعة في محافظتي دمشق وحمص".

واشار الى ان "الغارات استهدفت بشكل مركز مخازن اسلحة في ارياف حمص، كما استهدفت قوات عسكرية سورية تعمل وتنسق بشكل كامل مع الحرس الثوري الايراني، علما ان الفترة التي لم تحصل فيها غارات على سوريا كانت الاطول منذ بدء اسرائيل عملياتها في الداخل السوري".
 

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-13
16:38 | 2021-06-13
16:34 | 2021-06-13
16:30 | 2021-06-13
16:00 | 2021-06-13
15:30 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website