هذا أول زعيم عربي سيزور البيت الأبيض في عهد بايدن

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أول زعيم عربي سيستقبله الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ توليه مقاليد الحكم مطلع العام.وأكدت الصحيفة أن هذا الزعيم هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتوقع أن يزور واشنطن الصيف الجاري.ونقلت الصحيفة عن مستشارين للعاهل الأردني قولهم إن الملك عبد الله الثاني من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة في أواخر حزيران الجاري.