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لحظة انفجار سفينة شحن في ميناء في مانيلا (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2021 | 03:30
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أعلنت قوات حرس السواحل الفلبينية، إصابة 6 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين جراء انفجار سفينة شحن كانت ترسو بأحد موانئ العاصمة مانيلا.

وأكد حرس السواحل الفلبيني استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن اثنين من طاقم السفينة "إم في تيتان 8"، الذين لا يزالا في عداد المفقودين.

وأوضحت السلطات الفلبينية أن السفينة كانت تقوم بعملية تزود بالوقود في ميناء ديلبان بيير في العاصمة مانيلا، عندما سُمع دوي انفجار هائل، أعقبه اندلاع الحريق، دون معرفة سبب الانفجار حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
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