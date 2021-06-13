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بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-06-2021 | 04:00
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تعرض زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلونشون، للرشق بالطحين خلال مشاركته بمسيرة في باريس، بعد أيام من واقعة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون المدوية.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مراسلها المتواجد في الموقع أن الحادث وقع في ساحة كليشي، في الدائرة التاسعة لباريس، قبل بدء "المسيرة من أجل الحرية" المناهضة للتطرف اليميني.

وأوضحت الصحيفة أن شخصا مجهولا رشق ميلونشون، الذي كان يترأس المسيرة، والصحفيين المحيطين به بالطحين، مشيرة إلى أن منفذ العملية أوقف واقتيد من موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي
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