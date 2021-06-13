عربي-دولي

"مستعد للقاء بايدن والعاهل السعودي".. هذا ما كشفه مرشح انتخابات الرئاسة في إيران

Lebanon 24
13-06-2021 | 04:45
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قال مرشح الرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، إنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، بحال فوزه بانتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المرشح الرئاسي الإصلاحي في لقاء مع "روسيا اليوم" ضمن برنامج "نيوزميكر"، ردا على سؤال حول إمكانية لقائه الرئيس الأميركي إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران خلال مباحثات فيينا: "ليس لدينا أي مشكلة في أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل الغاصبة لفلسطين وراعية إرهاب الدولة، نحن دولة مسلمة مستقلة، لا نضع قيودا على ذلك، وفي حال رأى النظام مصلحة في ذلك، فأنا مستعد للقاء السيد بايدن بكل تأكيد".

وتابع محسن مهر علي زادة: "لكن من الطبيعي أن تحقق أمريكا شروط ذلك، وأن يتضح لإيران أنها ستكف عن سياساتها الشيطانية ضدنا".

وأعرب المرشح الرئاسي عن تفاؤله في التوصل إلى تفاهم في فيينا بعيد الانتخابات الرئاسية، وأن واشنطن سترفع كافة العقوبات عن بلاده قبل انتهاء ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني في أغسطس المقبل.

وفي شأن آخر، أبدى المرشح محسن مهر علي زادة، كذلك استعداده للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وقال: إنه سيواصل المباحثات الجارية مع الرياض بوساطة عراقية في حال فوزه بالرئاسة، مشددا على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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