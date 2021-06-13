بوتين يلتقي بايدن في قمة إستثنائية الاربعاء المقبل.. توقعات بإقامة حوار بين البلدين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يأمل أن تتيح قمته القادمة مع نظيره الأميركي جو بايدن، في سويسرا، تهيئة الظروف لمناقشة مسألة عدم انتشار الأسلحة.وفي حوار نشر التلفزيون الروسي الرسمي مقطعا منه اليوم الأحد، وردا على سؤال عن توقعاته من القمة القادمة، قال الرئيس بوتين إنه يتوقع "استئناف الاتصالات والعلاقات الشخصية (مع بايدن) وإطلاق حوار مباشر، وإنشاء آليات فعالة للتعامل في الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك".وأعرب الرئيس الروسي عن موافقته مع المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود مثل هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موسكو وواشنطن، موضحا أنها تشمل الاستقرار الاستراتيجي، والنزاعات الإقليمية، وحماية البيئة، وتابع: "في الواقع ثمة ملفات بإمكاننا التعاون فيها بشكل فعال".ولفت بوتين إلى وجود مسائل ذات اهتمام مشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد أيضا، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأمريكية تسعى إلى ممارسة أنشطتها في روسيا، لكن سلطات الولايات المتحدة تجبرها على الانسحاب من السوق الروسية.وقال: "ثمة أمور لنناقشها، وهناك مواضيع مشتركة يمكن لنا بحثها، وإذا أنشأنا بعد هذا اللقاء آليات للتعامل في كل هذه الاتجاهات، فإن ذلك سيكون، حسب رأي، أمرا إيجابيا، ويمكن القول في هذه الحالة إن اللقاء لم يكن عبثا".وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف في 16 حزيران الجاري.