عربي-دولي

الأردن.. باسم عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم

Lebanon 24
13-06-2021 | 06:55
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صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد، على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن زيد حسين، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لتتم إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في اللنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، ومن المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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