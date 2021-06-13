أردوغان: سأبحث مع بايدن دور تركيا في تصنيع مقاتلات "إف 35"

عشية قمته مع الرئيس الأميركي.. الرئيس التركي يكشف أنه سيناقش مع بايدن دور تركيا في برنامج تصنيع المقاتلات "إف 35"قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا والولايات المتحدة بحاجة لوضع الخلافات جانباً والمضي قدماً.وأعلن الرئيس التركي أنه سيبحث مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال القمة التي ستجمعهما غداً الاثنين، دور تركيا في برنامج تصنيع المقاتلات "إف 35".وأضاف أردوغان: "سأنقل لبايدن عدم ارتياح تركيا من الاعتراف بإبادة الأرمن".وعرف الرئيس بايدن وأردوغان بعضهما بعضا منذ سنوات، لكن اجتماعهما يوم الاثنين سيكون الأول لهما كرئيسين. يأتي ذلك في لحظة متوترة بشكل خاص للعلاقات بين البلدين.قائمة الخلافات طويلة بشكل غير عادي بالنسبة إلى الحليفين في "الناتو": هناك الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في سوريا، إضافة إلى شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس. 400". كما أثار بايدن غضب أنقرة في ابريل الماضي بإعلانه أن القتل الجماعي والترحيل الجماعي للأرمن في العهد العثماني كان "إبادة جماعية".من جهته، خفف أردوغان مؤخراً لهجته المناهضة للغرب في الوقت الذي تكافح فيه حكومته الانكماش الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا.ولطالما روّج بايدن للعلاقات الشخصية التي طورها مع قادة العالم على مدار ما يقرب من 50 عاماً كعامل يجعله مجهزاً بشكل فريد لتنشيط سمعة الولايات المتحدة بعد رئاسة دونالد ترمب.