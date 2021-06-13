بوتين: روسيا مستعدّة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونيّة إلى أميركا

قال الرئيس الروسي #فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى #الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو، وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.وأدلى بوتين بهذا التصريح في مقابلة أذاع التلفزيون الحكومي مقتطفات منها اليوم قبل قمة مقررة في 16 حزيران مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف. والعلاقات بين البلدين متوترة بشدة بسبب مجموعة من القضايا.وقال الزعيم الروسي إنه يتوقع أن يساعد اجتماع جنيف في إقامة حوار ثنائي وإحياء الاتصالات الشخصية، مضيفا أن القضايا المهمة بالنسبة له وللرئيس الأميركي تتضمن الاستقرار الاستراتيجي وليبيا وسوريا والبيئة.كما أشاد بوتين ببايدن لإبدائه "مهنية" عندما اتفقت الولايات المتحدة و#روسيا هذا العام على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.كان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال اجتماعه مع بوتين. وأصبحت هذه القضية في دائرة الضوء بعد هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل عمليات شركة "جيه.بي.إس" الأميركية لتعبئة اللحوم في أميركا الشمالية وأوستراليا.وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر الأسبوع الماضي إن مجموعة تسلل إلكتروني مرتبطة بروسيا كانت وراء هذا الهجوم.وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لإلقاء القبض على مجرمي الإنترنت ومحاكمتهم، قال بوتين إن سلوك روسيا في هذه الحالة سيعتمد على الاتفاقات الرسمية التي توصلت إليها موسكو وواشنطن.وأضاف أنه سيتعين على الجانبين تعهد تنفيذ الالتزامات ذاتها.وتابع بوتين: "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع... لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه وتُسلّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية".واعتبر أن "مسألة أمن الإنترنت واحدة من أهم القضايا في الوقت الحالي لأن إيقاف تشغيل جميع أنواع الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة حقا".