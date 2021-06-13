مجموعة "G7": سنوفر مليار جرعة لقاح ضد كورونا 2022

أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، الأحد، أنها ستوفر مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام المقبل.جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن مسودة شبه نهائية للبيان الذي سيصدر عن المجموعة.وقالت مسودة البيان إن مجموعة السبع "ستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى، لزيادة المساهمة على مدى الأشهر القادمة".وأضافت: "تنص الالتزامات، منذ التقينا آخر مرة في فبراير 2021، بما في ذلك هنا في خليج كاربيس، على توفير مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال العام المقبل".وأوضحت مجموعة السبع في المسودة أن "تبرعات اللقاح بنيت على بيانات الصادرات من الإنتاج المحلي، حيث أن هناك ما لا يقل عن 700 مليون جرعة تم تصديرها أو سيتم تصديرها هذا العام، منها 50 بالمئة على الأقل ذهبت إلى دول خارج مجموعة السبع".ونقلت "يورو نيوز" عن مصدرين -لم تسمهما- قولهما إن المسودة "تم الانتهاء منها إلى حد كبير من قبل الدبلوماسيين الذين عملوا عليها في وقت متأخر من السبت، للاتفاق على معظم النص".غير أنهما أضافا أن "هناك أجزاء من المسودة قد تتغير خلال الساعات المقبلة".وقال مصدر دبلوماسي آخر -لم تسمه الشبكة- إنه "كان هناك بعض الخلافات حول البيان".وأضاف: "اليابان ضغطت من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصين".والجمعة، انطلقت القمة الـ47 لزعماء ودول مجموعة السبع، بمدينة "كورنوال" جنوب غربي إنجلترا، وتستمر فعالياتها حتى الأحد.وتضم مجموعة "الدول السبع" أكبر 7 دول صناعية في العالم، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا واليابان وفرنسا وإيطاليا.وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغت حصيلة الوفيات جراء كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 3 ملايين و812 ألفا، والإصابات أكثر من 176 مليونا و482 ألفا، والمتعافين 160 مليونا و453 ألفا.