عربي-دولي

مقتل 3 جنود في كمين شمالي ساحل العاج

Lebanon 24
13-06-2021 | 11:30
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قالت وزارة الدفاع في ساحل العاج في بيان، اليوم الأحد، إن "3 جنود قتلوا أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود مع بوركينا فاسو عندما اصطدمت إحدى سيارات الدورية بعبوة ناسفة بدائية الصنع وتعرض الرتل لكمين".
كان الجنود في مهمة استطلاع أمس السبت قرب بلدة تيهيني بشمال شرق البلاد عندما سقطوا ضحايا ما وصفته الوزارة بهجوم مركب.
وذكرت الوزارة في البيان أن 4 جنود آخرين أصيبوا، دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.
ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن سبق أن اتهمت السلطات متشددين بشن هجمات في المنطقة.
وتنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في جارتي ساحل العاج الشماليتين، مالي وبوركينا فاسو، وقامت تلك الجماعات بعمليات اختراق للحدود جنوباً.
 
وقتل جندي في هجوم شنه مسلحون على بلدة توجبو القريبة في السابع من حزيران.
ودشنت فرنسا وساحل العاج يوم الخميس أكاديمية جديدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة التجارية أبيدجان بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تهديد المتشددين الإسلاميين المتزايد.
 
 
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