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عربي-دولي
وزير الدفاع التركي يهاجم حفتر: على العالم ألا ينسى جرائمه
Lebanon 24
13-06-2021
|
22:30
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هاجم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، واتهمه بارتكاب جرائم، داعيا إلى ضرورة عدم نسيان المقابر الجماعية ومقتل مئات الأشخاص.
وقال أكار في كلمة بمقر قيادة القوات التركية في ليبيا، أمس السبت، عقب لقائه مع رئيس أركان الجيش الليبي، محمد علي حداد، وقائد منطقة طرابلس، عبد الباسط مروان، إن "الهجمات التي شنها حفتر تسببت في مقتل أبرياء في ليبيا، كما ارتكب المجزرة التي وقعت بحق طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، ودفن المئات في مقابر جماعية".
وأكد أنه "يجب على العالم أن لا ينسى هذه الأفعال، ويجب أن يتذكر الجميع الأذى والمعاناة التي تسبب بها الانقلابي حفتر".
وشدد أكار على علاقات الصداقة المتواصلة منذ أعوام بين تركيا وليبيا، مضيفا أن "تركيا هي وطن من أجل الليبيين، وليبيا وطن من أجل الأتراك".
وأكد أن تركيا ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا، قائلا:" لذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيدا".
وأشار إلى أن تركيا متواجدة بليبيا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
وضم الوفد التركي، الذي قام بزيارة أمس إلى طرابلس، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزيري الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
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