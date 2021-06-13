عربي-دولي

لندن: نسعى لتحسين العلاقات مع موسكو

Lebanon 24
13-06-2021 | 16:30
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صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن لندن تريد تحسين العلاقات مع موسكو، مضيفا في الوقت ذاته أنها سترد على "الأعمال الخبيثة".

وقال راب في حديثه لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "يجب أن نتكيف مع التهديدات الجديدة التي نواجهها. وسنعمل ذلك بأن نوضح لروسيا والدول المعادية الأخرى، أننا سنعاقبها وسنجبرها على دفع الثمن مقابل السلوك الخبيث. وبغض النظر عن ذلك نريد بصورة مشتركة أن نحسن العلاقات، لأن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا دائما أمام الاستعداد لإظهار سلوك أفضل".

وأضاف الوزير البريطاني أنه لا يمكنه الموافقة على تصريح وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، حول احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين الأنظمة الليبرالية الديمقراطية والاستبدادية في المستقبل القريب.

وتابع: "لا تعجبني هذه المقارنة، إذ أنها تعيدنا إلى عهد العالم ذي القطبين، عندما كان الاتحاد السوفيتي من جانب واحد والولايات المتحدة وجميع حلفائها من جانب آخر. فهناك العديد من الأقطاب حاليا".
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