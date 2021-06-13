الكنيست الاسرائيلي ينتخب حكومة اسرائيلية جديدة

انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، ميكي ليفي، رئيسا جديدا له خلفا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني.



وحصل ليفي، المنتمي لحزب "يوجد مستقبل"، على تأييد أصوات 67 نائبا من أصل 120.



والأربعاء الماضي، أقرت اللجنة المُنظِمة في الكنيست، اليوم الأحد، موعدا لجلسة انتخاب رئيس البرلمان وتنصيب الحكومة الجديدة.