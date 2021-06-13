عربي-دولي

رسمياً.. بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو

Lebanon 24
13-06-2021 | 21:12
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منح البرلمان الإسرائيلي مساء الأحد ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة. 

وصوت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة. 
 
 
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