بايدن يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت: ملتزمون بالعمل معاً

هنأ الرئيس الاميركي جو بايدن الاحد رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت الذي يخلف بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما أمضاها في السلطة.وقال بايدن في بيان: "باسم الشعب الاميركي، اهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة"، مؤكدا أنه "يتطلع الى العمل" مع بينيت "لتعزيز كل أوجه العلاقة الطويلة والوثيقة بين بلدينا".واضاف: "ليس لدى اسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة. إن العلاقات بين شعبينا هي الدليل على القيم التي نتقاسمها وعلى عقود من التعاون الوثيق".وتابع بايدن أن "الولايات المتحدة تبقى داعما ثابتا لأمن اسرائيل. إن إدارتي ملتزمة بالكامل العمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة للدفع قدما بالامن والاستقرار والسلام بالنسبة الى الاسرائيليين والفلسطينيين والشعوب في أرجاء المنطقة".وسارع بينيت الى الرد عبر تويتر كاتبا "شكرا سيدي الرئيس. اتطلع الى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".وانتهت الاحد حقبة سياسية كاملة في اسرائيل مع اقصاء بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في الحكم.بدوره، هنأ وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن نظيره الاسرائيلي بيني غانتس، واورد بيان للبنتاغون أن اوستن "يتطلع الى مواصلة التعاون المهم والحوار مع الوزير غانتس بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واسرائيل".واضاف البيان أن "التزام الولايات المتحدة حيال أمن اسرائيل يبقى راسخا".