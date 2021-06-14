عربي-دولي

"ملف الإعمار".. السلطة الفلسطينية ترفض تجاوزها

Lebanon 24
14-06-2021 | 00:00
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قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن السلطة الفلسطينية مصرة على أن تتولى عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بصفتها العنوان الشرعي للفلسطينيين وكل ما يخص فلسطين، وترفض تجاوزها في هذه المسألة من أي طرف.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة غير راضية عن طريقة التعامل مع ملف غزة بعد الحرب الأخيرة. وأن «هناك خطوات يمكن أن تفهم على أنها تشجيع لأطراف في المضي قدماً في مسألة الانفصال وتعزيزه».
وطار وفد وزاري ضم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى القاهرة أمس، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وأبو عمرو مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصطحب معه وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.
ويفترض أن يلتقي الوفد الوزاري عدداً من المسؤولين المصريين المكلفين قضايا إعمار قطاع غزة.
وظهرت الخلافات حول هذا الملف بعدما تبنت مصر طلب الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة للإشراف على هذه العملية، ورفضت السلطة ذلك؛ ضمن خلاف أوسع حول العديد من القضايا انتهى لتأجيل لقاءات الفصائل التي كانت مقررة في القاهرة، السبت الماضي. وتقول السلطة الفلسطينية إنها ستتولى عملية الإعمار، وقد بدأت فعلاً بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خصوصاً الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي.
المصدر: الشرق الاوسط
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