بايدن بعد لقائه الملكة إليزابيث: ذكرتني بأمي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته، وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين. وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاماً) في قلعة وندسور، قال بايدن للصحافيين: «لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة، لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها».

وأضاف بايدن: «أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما، وهما السيد بوتين (رئيس روسيا) وشي جينبينغ (رئيس الصين)».

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته أمس الأحد في قصر وندسور غرب لندن، في ختام قمة مجموعة السبع. وحضرت الملكة البالغة 95 عاماً مرتدية ثوباً مزيناً بالورود وقبعة زهرية بصحبة جو بايدن وزوجته جيل عرضاً لحرس الشرف بزيهم الأحمر التقليدي معتمرين قبعة من شعر الدب الأسود في فناء القصر الذي تقيم فيه منذ بداية الوباء.

وبعد أن استمعوا إلى عزف النشيدين الوطنيين البريطاني والأميركي تحت أشعة الشمس، دخلوا لاحتساء الشاي قبل أن يغادر بايدن إلى بروكسل حيث من المقرر أن يشارك اليوم الاثنين في قمة الحلف الأطلسي.

وكانت الملكة قد حضرت حفل استقبال في كورنوال جنوب غرب إنكلترا الجمعة في مستهل قمة مجموعة السبع، بوجود بايدن. وقامت بقطع قالب الحلوى بواسطة سيف وأثارت موجة من الضحك عندما توجهت بالسؤال لقادة القوى العظمى لدى التقاط الصورة التذكارية قائلة : «هل ينبغي علينا التصرف كما لو أننا نمضي وقتاً ممتعاً؟».

وتُعد هذه أبرز مشاركة للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في نيسان الماضي، والذي كان سيبلغ مئة عام في 10 حزيران.

والتقت الملكة جميع رؤساء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا خلال فترة حكمها التي استمرت 69 عاماً، باستثناء ليندون جونسون. واستقبلت سلف بايدن، دونالد ترامب، خلال زيارة دولة مثيرة للجدل في حزيران 2019.