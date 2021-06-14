عربي-دولي

خلال حديث عن روسيا.. بايدن يخلط بين ليبيا وبلد عربي آخر!

Lebanon 24
14-06-2021 | 00:30
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أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا في سياق التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا.

وقال ساليفيان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يقصد سوريا خلال تصريحه: "نعم، صحيح".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده الأحد في ختام قمة "G7" في إنكلترا، إنه يأمل في إيجاد مجالات للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى مثال سوريا التي سماها مرارا في تصريحاته بـ"ليبيا".

وصرح في هذا السياق: "تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا. على سبيل المثال في ليبيا، حيث نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مصائب حقيقية".
المصدر: وكالات
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