إيران تنتقد قرار السعودية بشأن الحج.. كيف علّقت؟

انتقدت إيران قرار السعودية المتمثل في حظر أداء فريضة الحج للعام الثاني على الزوار الأجانب، حيث يقتصر أداء الفريضة على المواطنين والمقيمين في المملكة.وأعرب سيد عبد الفتاح نواب، ممثل المرشد الأعلى الإيراني لشؤون الحج والزيارة، في تصريح، عن أسفه "لإعلان السلطات السعودية قرارها القاضي بحرمان الزوار الأجانب والإيرانيين، للعام الثاني اثر تفشي وباء كورونا، من التوجه إلى الديار المقدسة بهدف أداء فريضة الحج".وأكد أن "إيران كانت قد اتخذت كافة الاستعدادات بهدف تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة، لكن السعودية قررت للعام الثاني ومن دون التشاور مع البلدان الإسلامية أو الرد على استفساراتها، بأن تحتكر هذه الفريضة الإسلامية العظيمة على مواطنيها أو الأجانب المقيمين في هذا البلد لا غير".