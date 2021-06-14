حاملا رسالة من السيسي.. شكري إلى قطر

توجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وتدخل هذه الزيارة ضمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 كانون الثاني 2021، "والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين".وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، أن شكري سيشارك على هامش زياته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك "لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي".كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي في قطر، الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.