27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مساعدا كارلوس غصن على الهرب من اليابان يعترفان.. وهذه العقوبة المنتظرة!
Lebanon 24
14-06-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف الأميركيان مايكل ونجله بيتر تايلور، بمساعدة الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، على الهروب من اليابان بشكل غير قانوني نهاية عام 2019.
وبحسب وكالة الأنباء "كيودو"، يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حال دانهما القضاء الياباني، إذ يمثل مايكل تيلور، المحارب القديم في القوات الخاصة، وابنه بيتر، أمام محكمة يابانية لأول مرة، بعد أن سلمتهم الولايات المتحدة في آذار.
وهما متهمان، مع شريك ثالث من أصل لبناني يدعى جورج أنطوان زايك، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، بالتخطيط وتنفيذ عملية الفرار بمنتهى الجرأة من اليابان لغصن، المتحصن في لبنان منذ ذلك الحين.
يذكر أنّ غصن كان قد اعتقل في اليابان، وبعد الإفراج عنه بكفالة هرب في كانون الأول 2019 مختبئا - على الأرجح - في صندوق للمعدات الصوتية، متجنبا بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني.
ويبقى غصن الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من الشرطة الدولية "إنتربول"، بعيداً عن قبضة القضاء الياباني، إذ لا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.
وألقي القبض على غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في تشرين الثاني 2018 في اليابان، ويواجه 4 تهم، اثنتان لدخل مؤجل لم يتم التصريح به للسلطات المالية، واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة.
وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية "نيسان" لإسقاطه.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
12:31 | 2021-06-13
13/06/2021 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
11:22 | 2021-06-13
13/06/2021 11:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
02:00 | 2021-06-14
14/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يتعرض لهجوم كلامي من سيدة في البترون
Lebanon 24
باسيل يتعرض لهجوم كلامي من سيدة في البترون
10:33 | 2021-06-13
13/06/2021 10:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
12:07 | 2021-06-13
13/06/2021 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-06-14
بوتين يأمل بتعاون "بناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد
06:30 | 2021-06-14
استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد بمسيّرة مفخخة
06:00 | 2021-06-14
"الناتو": العلاقات مع روسيا في أدنى مستوى.. والصين ليست عدواً!
05:30 | 2021-06-14
هجوم بطائرة مسيّرة على مطار بغداد و"داعش" يفجر أبراجاً للكهرباء
05:00 | 2021-06-14
"كورونا" والعالم.. ما آخر أرقام الوفيات والإصابات؟!
04:39 | 2021-06-14
تراجع الايجابيات الاقليمية!
فيديو
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
14/06/2021 14:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
14/06/2021 14:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
Lebanon 24
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
01:08 | 2021-06-14
14/06/2021 14:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact