مساعدا كارلوس غصن على الهرب من اليابان يعترفان.. وهذه العقوبة المنتظرة!

اعترف الأميركيان مايكل ونجله بيتر تايلور، بمساعدة الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، على الهروب من اليابان بشكل غير قانوني نهاية عام 2019.

وبحسب وكالة الأنباء "كيودو"، يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حال دانهما القضاء الياباني، إذ يمثل مايكل تيلور، المحارب القديم في القوات الخاصة، وابنه بيتر، أمام محكمة يابانية لأول مرة، بعد أن سلمتهم الولايات المتحدة في آذار.وهما متهمان، مع شريك ثالث من أصل لبناني يدعى جورج أنطوان زايك، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، بالتخطيط وتنفيذ عملية الفرار بمنتهى الجرأة من اليابان لغصن، المتحصن في لبنان منذ ذلك الحين.يذكر أنّ غصن كان قد اعتقل في اليابان، وبعد الإفراج عنه بكفالة هرب في كانون الأول 2019 مختبئا - على الأرجح - في صندوق للمعدات الصوتية، متجنبا بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني.ويبقى غصن الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من الشرطة الدولية "إنتربول"، بعيداً عن قبضة القضاء الياباني، إذ لا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.وألقي القبض على غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في تشرين الثاني 2018 في اليابان، ويواجه 4 تهم، اثنتان لدخل مؤجل لم يتم التصريح به للسلطات المالية، واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة.وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية "نيسان" لإسقاطه.