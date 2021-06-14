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عملية "أسود الجزيرة" انطلقت.. والهدف ملاحقة بقايا داعش غربي العراق

Lebanon 24
14-06-2021 | 04:00
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية "أسود الجزيرة" التي تهدف لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، غربي البلاد.

 

جاء هذا في بيان صادر عن الخلية، اليوم، بحسب موقع "السومرية نيوز".

 

وذكر بيان الخلية أن قيادة القوات البرية والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجر اليوم من أجل تنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية.

 

وأوضح البيان أن العملية الأمنية تتم بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش في أكثر من عشرة محاور.

 

وأوضحت الخلية أن هذه العملية انطلقت للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات تنظيم داعش في غربي العراق.

 

وفي إطار متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، عن اتباعها أسلوب الملاحقة والمطاردة ونصب الكمائن ضد بقايا داعش.

 

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات العراقية نجحت من خلال هذا النهج في منع تواجد الإرهابيين لا سيما في كركوك وبعض المناطق التي شهدت مؤخرا خروقات أمنية.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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