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عربي-دولي
هجوم بطائرة مسيّرة على مطار بغداد و"داعش" يفجر أبراجاً للكهرباء
Lebanon 24
14-06-2021
|
05:30
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تعرض مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الإثنين، إلى هجوم جديد بطائرة مسيّرة، بعد 4 أيام على هجوم آخر، في وقت شنّ فيه تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما فجر فيه أبراجا للكهرباء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية.
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"سكاي نيوز" إنّ طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، فجر اليوم ولم تخلف خسائر مادية أو بشرية. وأضافت المصادر أن المنظومة الدفاعية الأميركية فشت في اعتراض الطائرة المسيرة.
وكانت قاعدة "فكتوريا" التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي.
وقالت خلية الإعلام الأمني حينها بأن الهجوم تم بلاث طائرات مسيرة.
وفي سياق آخر، فجر تنظيم "داعش" الإرهابي أبراجا لتوزيع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، في أحدث هجوم يشنه في هذه المحافظة.
ورغم هزيمة داعش في العراق أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم ظل يشن هجمات بين الحين والآخر، في مناطق عدة ومن بينها محافظة صلاح الدين.
وذلك يطلق العراق عمليات أمنية بين الحين والآخر ضد التنظيم الإرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن القوات الحكومية أطلقت علمية "أسود الجزيرة الثانية" من 10 محاور.
ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني: "قطعات قيادة القوات البريّة والقيادات والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوّي من قبل القوة الجوّية وطيران الجيش الابطال وبأكثر من عشرة محاور".
واوضحت أن" هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد".
المصدر: سكاي نيوز
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