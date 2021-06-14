عربي-دولي

"الناتو": العلاقات مع روسيا في أدنى مستوى.. والصين ليست عدواً!

Lebanon 24
14-06-2021 | 06:00
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أنّ العلاقات مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، موضحاً أن قادة الحلف سوف يناقشون في اجتماع اليوم العلاقات مع روسيا بجانب التحديات الأمنية التي تمثلها الصين.
 
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع قادة الحلف في بروكسل: "سنتطرق إلى علاقتنا مع روسيا ومقتنع أن القادة سيؤكدون على مبدأ الدفاع مع الحوار"، مضيفاً "علاقتنا الآن في أدنى نقطة منذ الحرب الباردة".
وأوضح أن الحلف سوف يستمر في الحوار مع روسيا "وهو ليس مؤشر ضعف بل قوة"، مرحبا باللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.
 
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الصين ليست عدواً للحلف، لكنّها تمثل تحدياً يجب أن تستجيب له الدول الأعضاء بشكل موحد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج" في سويسرا، لمناقشة العلاقات الروسية الأميركية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

هذا وتعقد قمة "الناتو" التى تستمر يوما واحدا فى مقر الحلف فى بروكسل اليوم الاثنين، 14 من المتوقع أن يكون محور جدول الأعمال هو الموافقة على مبادرة الناتو 2030، المصممة لتحل محل استراتيجية الحلف لعام 2010 التي أصبحت قديمة.
المصدر: سبوتنيك
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