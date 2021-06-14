بوتين يأمل بتعاون "بناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، معربا عن رغبته في التعاون "بشكل بناء" معه.وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين: "آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات".وأضاف الرئيس الروسي: "لا شك في أن هذا يمثل فائدة حيوية لشعبينا"، معتبراً أن التعاون الروسي - الإسرائيلي سيعزز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.