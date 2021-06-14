عربي-دولي

بوتين يأمل بتعاون "بناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

Lebanon 24
14-06-2021 | 07:00
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، معربا عن رغبته في التعاون "بشكل بناء" معه.
      
وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين: "آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات". 
      
وأضاف الرئيس الروسي: "لا شك في أن هذا يمثل فائدة حيوية لشعبينا"، معتبراً أن التعاون الروسي - الإسرائيلي سيعزز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
 
المصدر: سبوتنيك
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