اجتمع بالزرقاوي وأفتى بقتل القوات العراقية.. حكمان بالإعدام للمفتي الشرعي لتنظيم "القاعدة"

أصدرت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين في العراق، الاثنين، حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في المحافظة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان صحفي، أن "الإرهابي (لم يسمه) اعترف في أقواله بعمله كمفت شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في قضاء الشرقاط، وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي أبو مصعب الزرقاوي".وأضاف، أن "الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل، واستهدافه لقوات البيشمركة".وأشار مجلس القضاء الأعلى، إلى أن "المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل (في التنظيم) وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على إرهابيي داعش".وتابع، أن "محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية، أصدرت حكمين بالإعدام بحق الإرهابي، استنادا لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والمادة 406 من قانون العقوبات لسنة 1969".