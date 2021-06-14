بايدن: "الأطلسي" يواجه تحديات جديدة مع روسيا والصين

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن حلف الاطلسي يواجه تحديات جديدة في التعامل مع الصين وروسيا، لكنه تعهد تجديد دعم واشنطن لحلفائها خلال قمة التحالف.وقال قبل بدء اجتماع قادة الحلف: "أعتقد أن خلال السنتين الماضيتين، أصبح هناك إدراك متزايد أن لدينا تحديات جديدة. لدينا روسيا التي لا تتصرف بالطريقة التي كنا نأملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصين".ووصل بايدن إلى بروكسل مساء الأحد وذلك لعقد قمتين مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في إطار أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة والتي تهدف إلى تنشيط العلاقات عبر الأطلسي.وحضر بايدن بالفعل قمة لدول مجموعة السبع في بريطانيا خلال اليومين الأخيرين، ومن المقرر أن ينضم إلى اجتماع لزعماء دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم الاثنين تعقبه قمة في اليوم التالي مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.وبعد الانتهاء من زيارة بروكسل، يسافر بايدن إلى جنيف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو.