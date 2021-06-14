عربي-دولي

"فتح" تتهم "حماس" بالإصرار على الانفصال

Lebanon 24
14-06-2021 | 20:30
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اتهمت حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين حركة حماس بالإصرار على "الانفصال" بعد تعديل لجنتها الحكومية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم فتح إياد نصر، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن حماس "تصر على الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية بتعيين رئيس جديد للجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة".
واعتبر نصر أن خطوة حماس "تشكل انحرافاً عن الجهد المصري لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإضعاف الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن مساء أمس تسلم عضو المكتب السياسي لحماس عصام الدعليس رئاسة اللجنة الإدارية لمتابعة العمل الحكومي في القطاع، خلفاً لمحمد عوض.
وتدير حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 2007، الوزارات والهيئات الحكومية عبر لجنة إدارية لمتابعة العمل الحكومي، بشكل منفصل عن السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية.
وأجلت مصر في الأسبوع الماضي مباحثات مقررة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بعد محادثات منفصلة مع وفدي حركتي فتح وحماس في ظل تصاعد الخلافات بينهما.
وحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، حماس المسؤولية عن "إفشال" الحوار الفلسطيني الأخير والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، واعتبر في تصريحات للصحافيين في رام الله، أن مطالب حماس للجانب المصري "لم تكن على الإطلاق قاعدة لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني".
ورأى أن حماس "تقيم نظاماً سياسياً موازياً في قطاع غزة وتفرض حكومة ومجلساً تشريعياً يعيدنا إلى نقطة الصفر" في جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
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