عربي-دولي

ألمانيا.. مُحاكمة سيدة لانضمامها لـ"داعش" في سوريا

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-833164-637592895800535935.jpg
Doc-P-833164-637592895800535935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مثلت ألمانية في الـ32 للمحاكمة في فرانكفورت، اليوم الإثنين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمشاركة في جرائم حرب في سوريا.
ويقول الادعاء إنها أمضت هناك فترة مع زوجها في سوريا، من أواخر حزيران 2014 إلى صيف 2016.
ويتردد أنها انضمت في تلك الفترة إلى تنظيم داعش، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه منظمة إرهابية.
وبعد أن خضع الرجل لتدريب عسكري، أقام الزوجان في مواقع مختلفة، حيث كانت المرأة تساعده في أنشطته، وفقاً للاتهامات، كما اتهمت بامتلاك بندقية هجومية، فيما يتعارض مع القانون الألماني.
وقبض على السيدة بعد عودتها إلى ألمانيا في تشرين الأول 2020.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-14
16:30 | 2021-06-14
16:15 | 2021-06-14
16:00 | 2021-06-14
15:30 | 2021-06-14
15:18 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website