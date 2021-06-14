ألمانيا.. مُحاكمة سيدة لانضمامها لـ"داعش" في سوريا

مثلت ألمانية في الـ32 للمحاكمة في فرانكفورت، اليوم الإثنين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمشاركة في جرائم حرب في سوريا.

ويقول الادعاء إنها أمضت هناك فترة مع زوجها في سوريا، من أواخر حزيران 2014 إلى صيف 2016.

ويتردد أنها انضمت في تلك الفترة إلى تنظيم داعش، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه منظمة إرهابية.

وبعد أن خضع الرجل لتدريب عسكري، أقام الزوجان في مواقع مختلفة، حيث كانت المرأة تساعده في أنشطته، وفقاً للاتهامات، كما اتهمت بامتلاك بندقية هجومية، فيما يتعارض مع القانون الألماني.

وقبض على السيدة بعد عودتها إلى ألمانيا في تشرين الأول 2020.