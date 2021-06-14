عربي-دولي

السودان يحذر إثيوبيا من قرارات أحادية الجانب في سد النهضة

Lebanon 24
14-06-2021 | 10:50
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أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، موقف بلاده الرافض لما وصفه بالقرارات أحادية الجانب التي يتم اتخاذها من الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملف سد النهضة.

وقال عباس، في مؤتمر صحافي، إن الملء الثاني لسد النهضة سوف يؤثر بشكل سلبي على السودان، مشيرًا إلى أن بلاده هي الأكثر تأثرا وتضررا من سد النهضة.

وأضاف أنه لابد من تغيير طريقة التفاوض حول سد النهضة، من خلال تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية ذات الثقل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية تمنع التوصل إلى اتفاق.

وأوضح أن السودان لم يغير موقفه من سد النهضة، وما زال يدعمه كمشروع مفيد، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقًا للقانون الدولي.

وقال: "نقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء، قبل تشغيل سد النهضة، بشرط التوقيع على المتفق عليه سابقا، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني".
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