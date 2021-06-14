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جونسون: لا نريد حرباً باردة جديدة مع الصين

Lebanon 24
14-06-2021 | 16:30
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريد حربا باردة جديدة مع الصين.

وأضاف في تصريح لدى وصوله إلى قمة الناتو في بروكسل: "عندما يتعلق الأمر بالصين، لا أعتقد أن أي شخص حول الطاولة يريد الانزلاق إلى حرب باردة جديدة مع الصين".

وصرح بأنه يعتقد "أن الجميع يرون التحديات، ويرون الأشياء التي يتعين علينا إدارتها معا، لكنهم يرون أيضا الفرص".
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