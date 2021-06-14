البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه يؤيد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد الرئيس صدام حسين.

ويتطلب هذا قرار مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدودا" على العمليات الجارية حاليا.

وذكر بيان للرئاسة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون الذي يصرح باستخدام القوة ضد العراق، والذي صدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في تشرين الأول 2002".

وأضاف البيان أنه "لا تجري حاليا الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة حصريا على هذا النص".

وتابع البيت الأبيض، أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدودا على العمليات العسكرية الجارية".

وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 قوية.