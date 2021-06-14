عربي-دولي

البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

Lebanon 24
14-06-2021 | 23:47
A-
A+
Doc-P-833305-637593368151927711.jpg
Doc-P-833305-637593368151927711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه يؤيد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد الرئيس صدام حسين.

 

ويتطلب هذا قرار مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدودا" على العمليات الجارية حاليا.

 

وذكر بيان للرئاسة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون الذي يصرح باستخدام القوة ضد العراق، والذي صدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في تشرين الأول 2002".

 

وأضاف البيان أنه "لا تجري حاليا الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة حصريا على هذا النص".

 

وتابع البيت الأبيض، أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدودا على العمليات العسكرية الجارية".

 

وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 قوية.

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-06-15
01:30 | 2021-06-15
01:00 | 2021-06-15
00:30 | 2021-06-15
16:59 | 2021-06-14
16:30 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website