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عربي-دولي
رسالة خطية من وزير الخارجية السعودية لنظيره القطري
Lebanon 24
15-06-2021
|
07:30
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تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة خطية من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن "القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر لدى المملكة العربية السعودية قام بتسليم الرسالة، في اجتماعه مع نائب وزير الخارجية السعودي".
وفي سياق متصل، عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها الثالث بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض.
وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي عيد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.
وتأتي أعمال اللجنة إنفاذاً لإرادة قيادتي البلدين ووفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة بين البلدين.
المصدر:
وكالات
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