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ولد في بيروت.. إدارة بايدن تخطط لتعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية (صورة)

Lebanon 24
15-06-2021 | 08:00
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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو (لبناني الأصل)، قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية.


وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن "عمرو سيشغل منصب القنصل الأميركي في القنصلية الأميركية في مدينة القدس، والتي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي عن إعادة فتحها". 

 

من جانبها لم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أو تنفي تعيين عمرو، ولم تعلق على ما إذا كان بلينكن ناقش إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس خلال مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد". 

ويعتبر عمرو، المولود في بيروت، شخصية رئيسية وراء سياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل وفلسطين، بما يشمل إعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين دون قيد أو شرط (المساعدات التي تم تقليصها في فترة إدارة دونالد ترامب). 

كما تم إرساله من قبل الإدارة الأميركية لتسهيل خطوات التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

المصدر: روسيا اليوم
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