لأول مرة.. صماء خرساء أصبحت نائباً في الكنيست الاسرائيلي

لأول مرة بتاريخ إسرائيل، قادت الظروف امرأة صماء خرساء بالكامل، لتصبح نائبا مكان زميل لها بحزب "يمينا" تخلى عن مقعده النيابي في الكنيست، هو Matan Kahana الذي تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية بالحكومة الجديدة.

لكن الخاطف للأضواء هي النائب الجديد Shirley Pinto البالغة 32 سنة، والتي ستجلس على مقعد زميلها، من دون أن تعي شيئا مما يتداوله بقية النواب، ولا أن تشارك به أيضا، إلا إذا "شرح" لها فيما بعد ملم بلغة الإشارات مثلها، أو ربما عبر حسابات لها بمواقع التواصل، ومنها "فيسبوك" الذي كتبت فيه لمتابعيها: "أعدكم بفعل كل ما بإمكاني لأكون ممثلتكم المخلصة" وفق تعبير النائب الوارد بسيرتها أنها ولدت في 1989 صماء، لأبوين من الصم البكم معا، إلى جانب أن والدتها الممثلة المسرحية عمياء أيضا.