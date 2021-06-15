عربي-دولي

لأول مرة.. صماء خرساء أصبحت نائباً في الكنيست الاسرائيلي

Lebanon 24
15-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-833311-637593383416814263.PNG
Doc-P-833311-637593383416814263.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لأول مرة بتاريخ إسرائيل، قادت الظروف امرأة صماء خرساء بالكامل، لتصبح نائبا مكان زميل لها بحزب "يمينا" تخلى عن مقعده النيابي في الكنيست، هو Matan Kahana الذي تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية بالحكومة الجديدة.

 

لكن الخاطف للأضواء هي النائب الجديد Shirley Pinto البالغة 32 سنة، والتي ستجلس على مقعد زميلها، من دون أن تعي شيئا مما يتداوله بقية النواب، ولا أن تشارك به أيضا، إلا إذا "شرح" لها فيما بعد ملم بلغة الإشارات مثلها، أو ربما عبر حسابات لها بمواقع التواصل، ومنها "فيسبوك" الذي كتبت فيه لمتابعيها: "أعدكم بفعل كل ما بإمكاني لأكون ممثلتكم المخلصة" وفق تعبير النائب الوارد بسيرتها أنها ولدت في 1989 صماء، لأبوين من الصم البكم معا، إلى جانب أن والدتها الممثلة المسرحية عمياء أيضا.

 

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2021-06-15
04:30 | 2021-06-15
04:00 | 2021-06-15
03:30 | 2021-06-15
03:00 | 2021-06-15
02:30 | 2021-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website