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اليوم.. قرار نشر بطاريات القبة الحديدية في "جميع أنحاء إسرائيل"

Lebanon 24
15-06-2021 | 03:00
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قرر الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية في "جميع أنحاء إسرائيل"، قبيل "مسيرة الأعلام" المخطط لها اليوم الثلاثاء.

ووافقت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي على تنظيم المسيرة اليمينية في القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية.

وتوصلت الشرطة ومنظمو المسيرة إلى اتفاق بشأن مسارها الذي سيشمل أحياء عربية في القدس.

وستنطلق "مسيرة الأعلام" من شارع هنفيئيم باتجاه شارع السلطان سليمان، وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المشاركون فيها بحلقات رقص.

ثم ستتجه المسيرة إلى ميدان تساهَل عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.

ويأتي قرار السماح للمسيرة بالرغم من الغضب الفلسطيني وتحذيرات العديد من السياسيين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع بيني غانتس، من أن تنظيم هذه المسيرة ليس خطوة مناسبة نظرا للظروف الأمنية الحالية.
المصدر: روسيا اليوم
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