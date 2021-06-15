عربي-دولي

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:00
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أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن "العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص".

وقال عبد الفتاح مشاط: "نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0%، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص".

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".
المصدر: سبق
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