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عربي-دولي
السعودية..قرار إضافي بشأن الحج
Lebanon 24
15-06-2021
|
04:00
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أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن "العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص".
وقال عبد الفتاح مشاط: "نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0%، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص".
ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".
المصدر: سبق
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