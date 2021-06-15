عربي-دولي

إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات

Lebanon 24
15-06-2021 | 12:30
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أصيب الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، بحالة إغماء أثناء عرض عسكري أقيم في لوساكا عاصمة البلاد.
 
 


وذكرت صحيفة "زامبيا ووتشدوغ" المحلية، نقلا عن مكتب رئيس الدولة، أن الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، فقد وعيه أثناء عرض عسكري، نُظم في العاصمة لوساكا بمناسبة يوم القوات المسلحة.

وأشار مكتب رئيس الدولة في زامبيا إلى أن "الرئيس إدغار لونغو شعر أثناء حضوره الحفل بدوار مفاجئ... واستعاد وعيه على الفور وعاد إلى مقر إقامته في سيارة حكومية. ويؤكد الرئيس للمواطنين والمجتمع الدولي أنه بخير ويواصل أداء واجبات رئيس الدولة".
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