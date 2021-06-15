"المرشّح المفضّل" للمرشد.. ما هي تبعات فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية؟!

نشرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريراً تناولت فيه تبعات فوز المرشّح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، الذي يوصف بأنّه "المرشّح المفضل" بالنسبة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، كما بالنسبة للمؤسسة العسكرية في البلاد.

وبحسب التقرير، يزداد يقين أغلبية المراقبين للانتخابات الإيرانية بأنّ رئيسي سيفوز بالانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام، في حين تتفاقم هواجس القواعد الاجتماعي الإيرانية حول ما قد يجره فوز هذه الشخصية المتشددة بمنصب رئيس الجمهورية من تبعات على علاقات وسلوك إيران الإقليمي والدولي، وما يمكن أن ينتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية وفي مجال الحريات. وبحسب التقرير، يزداد يقين أغلبية المراقبين للانتخابات الإيرانية بأنّ رئيسي سيفوز بالانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام، في حين تتفاقم هواجس القواعد الاجتماعي الإيرانية حول ما قد يجره فوز هذه الشخصية المتشددة بمنصب رئيس الجمهورية من تبعات على علاقات وسلوك إيران الإقليمي والدولي، وما يمكن أن ينتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية وفي مجال الحريات.

وطوال الأسبوع الماضي، كان المغردون الإيرانيون المشهورون على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من النساء والشباب والشخصيات المدنية والثقافية والفنية، قد رفعوا سقف توقعاتهم المتشائمة في ذلك الاتجاه، مذكرين بأنّ إيران ستشهد "مرحلة أفظع من سنوات نجاد"، في إشارة إلى سنوات الحكم الثمانية (2005-2013) التي قضاها الرئيس الإيراني المتشدد محمود أحمدي نجاد في الحكم، مسح خلالها آثار عملية الإصلاح التي كان سلفه محمد خاتمي (1997-2005) قد خطّ بعض ملامحها.

سياسياً، توقع الناشطون الإيرانيون فشل عمليات التفاوض الإقليمية والدولية التي تخوضها إيران راهنا، فالعلاقة "التواصلية" بين المرشد والرئيس الحالي حسن روحاني طوال السنتين الماضيتين، كانت تسمح لهذا الأخير بإقناع المرشد ببعض الليونة تجاه هذه الملفات، لأن الرئيس روحاني كان من أكثر مسؤولي البلاد اعترافا بالتأثيرات المريعة للعقوبات على بلاده، وهو أمر لن يكون في عهد هذا المرشح شبه الفائز.



الباحث السياسي الإيراني رجب الله فرهادي، شرح في حديث مع "سكاي نيوز" دلالات ذلك التحول المتوقع خلال الأسبوعين الماضيين: "بالرغم من وجود مفاوضات إيرانية على الجبهتين الإقليمية والدولية، وهو أمر من المفترض أن يدفع نحو تهدئة ما، لكن العكس تماما هو ما يحصل، إذ تزايدت عمليات الاستهداف المستفزة التي تمارسها الميليشيات المرتبطة بإيران، سواء في اليمن أو العراق، وأصرت مراكز القرار العسكري على إرسال السفينتين "مكران" و"سهند" إلى المحيط الأطلسي، دون أية حاجة أو فائدة سوى الاستعراض، مما يدل بأن المؤسسات التنفيذية في إيران قد بدأت تجهز نفسها لمرحلة رئيس متشدد، ودون حسابات دقيقة".

لجنة الموت



الناشطون الإيرانيون ذكروا بـ"السجل السياسي" للمرشح شبه الفائز، والذي كان رئيسا لأعلى مؤسسة قضائية في البلاد، والمتهم بإصدار أحكام قضائية "جائرة"، لأسباب ودوافع سياسية لا جنائية، بحسب التقرير.



فالمرشح إبراهيم رئيسي كان واحداً من 4 شخصيات قضائية أخرى أشرفوا على محاكمات صورية أودت بحياة قرابة 5000 سجين سياسي، سمتهم اللجان الحقوقية الإيرانية في ما بعد بـ"لجنة الموت". كذلك كان رئيسي في أعلى سلم الادعاء العام في العاصمة الإيرانية طهران حين وقوع "الثورة الخضراء" عام 2009، وتسبب بإصدار أحكام قمعية ضد المنتفضين الإيرانيين.

وأكد المغردون الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرئيس المقبل من المتوقع أن يستهدف في شهور حكمه الأولى القليل الباقي من أشكال الحريات العامة والسياسية والإعلامية في البلاد، مثل وضع ضوابط على الدراسة المختلطة في الجامعات والأماكن العامة، وإنهاء إمكانية الوصول دون مراقبة تامة لشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالذات الأنماط الجديدة مثل كلوب هاوس، القادرة على جمع المئات وربما الآلاف من المستمعين، وطبعا مزيدا من الضغوط على القوى المعارضة في البلاد، بما في ذلك الإصلاحية المسلّمة بشرعية المرشد وهوية النظام الحاكم.

وأصدرت مؤسسة الشؤون السياسية الإيرانية "المستقلة"، تقريرا عبّرت فيه عن توقعاتها لشكل المواجهة المتوقعة بين القواعد الاجتماعية الإيرانية وأجهزة ومؤسسات الحكم الأمنية والقضائية والسياسية، جاء فيه: "مما لا شك فيه أن الأوضاع لن تحتمل بالنسبة للتشكيلات الشعبية الأوسع في البلاد، وأن اشكالا من الاعتراض الميداني سوف تندلع في مختلف مناطق البلاد لأسباب مختلفة، ستكون صورا مصغرة عن الثورة الخضراء التي جرت خلال العام 2009. فالإيرانيون خلال هذه الأوقات سيكونون فاقدين للأمل، وسيشعرون بمزيد من وحدة الحال بين مختلف مؤسسات ونخب الحكم، وتاليا لن يكون ثمة فرصة مناسبة لإيمان هذه القواعد بوجود تيار إصلاحي ما ضمن النظام، وبالتالي الذهاب إلى مواجهة في الشارع. النظام السياسي بزعامة رئيسي سيكون وقتها جاهزا لاتخاذ أكثر الإجراءات صرامة، لإثبات جبروته".

وبحسب التقرير، فإنّ كل تلك الهواجس والمخاوف تبقى هامشية بالنسبة للطبقات الإيرانية أمام ما يتوقعونه من أحوال اقتصادية قد يشهدونها.

وخلص التقرير إلى أنّ "السنوات الخمسة الأخيرة، التي شهت شبه انهيار للاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات وأشكال التشنج الإقليمي، أثبتت للطيف الإيراني الأوسع تلك العلاقة الحتمية بين السياسة والاقتصاد، وأن أي تغيير في الواقع الاقتصادي الإيراني يجب أن يسبقه قرارات سياسية تصالحية مع حجم وأدوار إيران الإقليمية والدولية، لفك العزلة عنها، وهو أمر غير متوفر تماما في منهجية المرشح المتوقع فوزه، فهو يمزج في برنامجه وخطابه السياسية بين الشعارات الوطنية العليا وخطابات المواجهة والتحدي للقوى الإقليمية والدولي بطريقة لا واقعية، هذا إلى جانب افتقاده لأي خبرة أو رؤية في مجال الأداء الوظيفي الاقتصادي، على العكس من باقي المرشحين، الذين تنعدم حظوظهم تقريبا".